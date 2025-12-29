Eski first lady’ye rüşvet suçlaması! Takı, tablo, çanta...

Güney Kore’de eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılar, Kim’in resmi makamların dışında devlet işlerine müdahale ettiğini ve çeşitli iş insanları ile siyasetçilerden toplam 377,25 milyon won (11.3 milyon TL) değerinde rüşvet aldığını açıkladı.

Lüks hediyeler listesi kabarık

Soruşturma dosyasına göre Kim’in kabul ettiği iddia edilen hediyeler arasında:

- İki Chanel çanta

- Graff marka kolye

- Dior çanta

- Lüks mücevherler ve saat

- Güney Koreli sanatçı Lee Ufan imzalı değerli bir tablo

Kilise liderinin hediyelerini kabul etmiş

Yetkililer ayrıca Kim’in, Birleşme Kilisesi liderinden kişisel hediyeler aldığı ve bu yapıyla bağlantılı olduğu iddiasını da gündeme getirdi.

Seçime yasadışı müdahale

Kim’in sadece rüşvet almakla değil, parlamento seçimlerine müdahale etmekle de suçlandığı belirtildi.

Savcılar, suçlamaların anayasal din-devlet ayrımını ihlal ettiğini ve Kim’in “hukukun üstünde hareket ettiğini” savunuyor.

15 yıl hapis ve 2 milyar won para cezası

Savcılık 15 yıl hapis cezası ve 2 milyar won (60.1 milyar TL) para cezası talebinde bulundu.

Kim tüm suçlamaları reddederek mahkemede yaptığı son savunmada, “İddialar derin biçimde haksız, ancak görevimin ağırlığı düşünüldüğünde hatalar yapmış olabileceğimi görüyorum” dedi.

Eski başkan da soruşturma altında

Kim’in eşi eski Başkan Yoon Suk Yeol, Aralık ayında sivil yönetimi askıya alma girişimi nedeniyle hakkında darbe soruşturması açılmıştı.

Görevden alınan Yoon, daha sonra ayaklanma suçlamasıyla tutuklandı ancak suçlamaları reddediyor. Bu durum, Güney Kore tarihinde ilk kez hem bir eski başkan hem de eşinin aynı dönemde tutuklanması anlamına geliyor. Mahkeme eski first lady hakkındaki hükmünü 28 Ocak’ta açıklayacak.