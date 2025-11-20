Sigorta şirketi yöneticisine yolsuzluktan idam cezası

Çin’de kamuya ait New China Life Insurance’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Li Çüen, zimmet ve rüşvet suçlarından yargılandığı davada ağır cezalara çarptırıldı.

Mahkeme, Li’nin toplam 108 milyon yuanı zimmetine geçirdiğini ve 105 milyon yuan rüşvet aldığını belirleyerek kendisine ömür boyu hapis ve 2 yıl ertelenmiş idam cezası verdi.

Suçlarını kabul eden Li’nin, elde ettiği varlıkları geri iade ettiği ve soruşturmayla işbirliği yaptığı için cezasının ertelendiği açıklandı. Çin yasalarına göre, iki yıl içinde yeni suç işlememesi halinde ceza müebbete çevrilecek.