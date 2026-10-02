Euro Bölgesi'nde enflasyon sürprizi: Beklentileri aştı
Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yeniden yükselişe geçti. Yıllık oran yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, artışta enerji fiyatlarındaki yüzde 18,8'lik sıçrama öne çıktı. Enflasyon Almanya ve Fransa'da yüzde 3'ün üzerinde seyrederken İspanya'da yüzde 5'e ulaştı.
Euro Bölgesi'nde enflasyon eylül ayında yeniden hız kazandı.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.
Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylece açıklanan veri tahminlerin üzerinde gelirken, aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5 oldu.
Enerji fiyatlarında yüzde 18,8'lik artış
Enflasyondaki yükselişte enerji ürünleri belirleyici oldu. Bu grupta fiyatlar eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak diğer ana kalemlerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.
Hizmetlerde yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 olurken, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,4, enerji dışı sanayi ürünlerinde ise yüzde 1,1 olarak ölçüldü.
Büyük ekonomilerde enflasyon yüzde 5'e kadar çıktı
AB uyumlu verilere göre yıllık enflasyon eylülde Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4 ve İtalya'da yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. İspanya'da ise oran yüzde 5'e ulaştı.
Açıklanan rakamlarla birlikte Euro Bölgesi enflasyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadeli yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.