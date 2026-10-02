Euro Bölgesi'nde enflasyon sürprizi: Beklentileri aştı

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Euro Bölgesi'nde enflasyon eylül ayında yeniden hız kazandı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylece açıklanan veri tahminlerin üzerinde gelirken, aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5 oldu.

Enerji fiyatlarında yüzde 18,8'lik artış

Enflasyondaki yükselişte enerji ürünleri belirleyici oldu. Bu grupta fiyatlar eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak diğer ana kalemlerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Hizmetlerde yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 olurken, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,4, enerji dışı sanayi ürünlerinde ise yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

Büyük ekonomilerde enflasyon yüzde 5'e kadar çıktı

AB uyumlu verilere göre yıllık enflasyon eylülde Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4 ve İtalya'da yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. İspanya'da ise oran yüzde 5'e ulaştı.

Açıklanan rakamlarla birlikte Euro Bölgesi enflasyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadeli yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.