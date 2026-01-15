Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentileri aştı

Avrupa'da sanayi üretimi kasım ayında beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Eurostat'ın Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'ne ilişkin 2025 yılı kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış verileri, sanayi üretimindeki toparlanmaya işaret etti. Buna göre Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Piyasalarda sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2 artması bekleniyordu. Açıklanan rakamların bu beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sanayi üretimi hem yıllık hem aylık yükseldi

AB genelinde sanayi üretimi de artış kaydetti. Kasım ayında üretim, bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,2 yükseldi.

Aylık bazda en güçlü artışlar AB ülkeleri arasında yüzde 6 ile Estonya'da, yüzde 5,8 ile Litvanya'da ve yüzde 2,3 ile Çekya'da görüldü. Aynı dönemde en sert düşüşler ise yüzde 7,3 ile Lüksemburg'da, yüzde 5,1 ile Danimarka'da ve yüzde 3 ile Portekiz'de kaydedildi.

Yıllık bazda sanayi üretiminde en yüksek artış yüzde 10,6 ile İrlanda'da, yüzde 10,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 8,8 ile Hırvatistan'da gerçekleşti. En fazla gerileme ise yüzde 9,3 ile Bulgaristan'da, yüzde 8,2 ile Malta'da ve yüzde 5,5 ile Macaristan'da ölçüldü.