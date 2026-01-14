ABD’li Senatör Graham’dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Kürt gruplara yönelik olası askeri hamlelerin Washington’dan güçlü bir tepki görebileceğini söyledi. Graham, Türkiye ve Suriye hükümetlerine itidal çağrısında bulundu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch’in Suriye’de gerilimin düşürülmesine yönelik paylaşımını alıntılayan Graham, söz konusu çağrıyı “tamamen desteklediğini” belirtti.

Graham açıklamasında, yeni Suriye hükümetinin azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin tolere edilmeyeceği konusunda uyarılması gerektiğini savunarak, “En rahatsız edici olan, Suriye ordusu güçleri ile Türkiye’nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğunu düşündüğüm raporlar almamdır” ifadelerini kullandı.

"Akıllıca bir tercih yapın"

Bu tür bir hamlenin ABD’den sert bir karşılık göreceğini dile getiren Graham, IŞİD’le mücadelede Kürt grupların önemli rol oynadığını vurguladı.

Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini desteklediğini belirten Graham, “IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim” dedi.

Graham, açıklamasını “Suriye hükümetine ve Türkiye’ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın” sözleriyle tamamladı.