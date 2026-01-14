Pop Mart'a servet kazandıran 'Labubu'nun karanlık dünyası ifşa oldu

2026'da popülaritesini sürdürmesi beklenen ve Çinli oyuncak şirketi Pop Mart tarafından üretilen Labubu'lar, Çin'in en popüler kültürel ihracat ürünlerinden biri haline geldi.

Sadece 2025 yılının ilk yarısında, Hong Kong borsasında işlem gören şirket 4,8 milyar yuan gelir elde etti.

Oyuncakları çocuklar üretiyor

Ancak The Guardian'ın haberine göre, Labubu'ların üretim zincirini araştıran New York merkezli China Labor Watch (CLW), korkunç bir sömürü sistemi ile karşılaştı. CLW, işçilerin boş sözleşmeler imzalamaya zorlandığını, işçiler arasında güvencesi olmayan 16 ve 17 yaşındaki gençlerin bulunduğunu, fabrikalarda yeterli sağlık ve güvelik ekipmanı bulunmadığını ve birden fazla işçi hakkı ihlalleri yaşandığını ortaya çıkardı.

Fazla mesai ayda 100 saatin üzerine çıkıyor

2025 yılında üç ay boyunca, 4 bin 500'den fazla çalışanı bulunan bir oyuncak fabrikasını araştıran CLW, bazıları çocuk işçi 50'den fazla çalışanla görüştü, tümünün Labubu üretiminde olduğunu belirledi. CLW'nin raproruna göre 16-18 yaş arası işçiler, yetişkin işçilerden farklı iş yükü veya üretim hedefleri olmaksızın montaj hattında çalışıyordu. Reşit olmayan işçiler imzaladıkları sözleşmelerin içeriğini anlamıyor, işçilere gerçekçi olmayan üretim hedefleri veriliyordu. 25-30 kişilik bir ekibin günde en az 4 bin Labubu üretmesi beklenirjen, iş kanunu 36 saatle sınırlı olan fazla mesai ayda 100 saatin üzerine çıkıyordu.

Öte yandan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 12 milyon olarak açıklanmasına rağmen, şirketin sadece iki ekiple yılda 24 milyonun üzerinde üretim yaptığı belirlendi

"Pop Mart konuyu araştırıyor"

Pop Mart'tan konuya ilişkin yapılan açıklamda ise şu ifadelere yer verildi:

"Pop Mart olarak,fabrikalarımızdaki işçilerin refahını ve güvenliğini çok ciddiye alıyoruz. OEM tedarik zinciri ortaklarımızın düzenli, standartlaştırılmış denetimlerini gerçekleştiriyoruz, bu denetimler uluslararası alanda tanınmış profesyonel denetim firmaları tarafından yapılan yıllık bağımsız üçüncü taraf denetimleridir.

Bize iletilen bilgiler için teşekkür ederiz ve şu anda konuyu araştırıyoruz. İlerleyen süreçte Pop Mart, tedarik zinciri denetim ve gözetim mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecektir. Bulguların doğrulanması durumunda, ilgili ortaklardan yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kapsamlı düzeltici önlemler uygulamalarını kesinlikle talep edeceğiz.”

Taklitleri de patladı

Öte yandan Labubu'ya olan talebin hızla artması, Lafufus olarak bilinen sahte ürünler için de büyük bir karaborsa oluşmasına yol açtı . Bu sahte ürünler de genellikle çalışma koşulları konusunda hiçbir denetimin olmadığı ev atölyelerinde kayıt dışı çalışanlar tarafından üretiliyor.

Pop Mart mağazalarında satılan Labubu oyuncakların fiyatı ise yaklaşık 50 yuan'dan başlıyor.