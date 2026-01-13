Son dakika! Trump'tan İranlı eylemcilere: Yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da protestoculara yönelik müdahalelere sert tepki gösterdi. Trump, protestocuların öldürülmesinin sona ermemesi halinde İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı ve İran halkına protestolara devam etme çağrısında bulundu.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İranlı vatanseverler, protesto etmeye devam edin – kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda.