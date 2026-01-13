NATO'nun 'beyni' Ankara'ya emanet: HAVELSAN'ın kritik yazılımı dünya basınında

NATO, modern ordularda "haberleşmenin beyni" olarak nitelendirilen ve tüm unsurların uyum içinde birlikte çalışmasını sağlayan 'Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı'nı HAVELSAN'dan tedarik etme kararı aldı. Karar büyük ses getirirken, Alman basınında dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Nex24'teki analizde, NATO'nun kritik yazılım için HAVELSAN'ı görevlendirmesinin Ankara'yı NATO'nun beyni haline getirdiği belirtilerek, "Söz konusu yazılım karmaşık veri bağlantılarını koordine ederek ittifakın tamamına ait savaş uçaklarının, savaş gemilerinin ve yer istasyonlarının gerçek zamanlı olarak durumsal resmi paylaşmasına olanak tanıyacak" denildi.

'Ankara'ya duyulan güvenin kanıtı'

Kararın 'Ankara'ya duyulan güvenin açık bir kanıtı' olduğu ifade edilen analizde Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesi 'uzun vadeli bir gelişimin parçası' olarak vurgulanırken NATO'nun 2023 yılında da Türk şirketi STM'yi istihbarat fonksiyonel hizmetlerini modernize etmekle görevlendirdiği hatırlatıldı. NATO'nun kritik merkezi yazılım altyapısını bir Türk şirkete ilk kez emanet ettiğine işaret edilen analizde, STM yazılımının sorunsuz entegrasyonun, HAVELSAN ile imzalanan sözleşmenin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Ambargolar sektöre büyük ivme kazandırdı

Türk savunma sanayisinin hem NATO'da hem de dünyada donanım üreticisinden, ileri bilişim çözümlerinde küresel bir sağlayıcıya dönüştüğüne işaret edilen analizde, Batı'nın uyguladığı silah ambargolarının sektöre büyük bir ivme kazandırdığı belirtildi.

Analizde "Bu ambargolar, Ankara'yı yabancı ithalata bağımlılıktan kurtulmak için yerli kapasiteye yatırım yapmaya zorladı. Basit bir montajla başlayan bu süreç, hükümet teşvikleri ve benzeri görülmemiş bir araştırma atılımı sayesinde hızla gelişti. 2024 yılına gelindiğinde Türkiye, dünyanın 13. büyük silah ihracatçısı konumuna yükseldi" denildi.

Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir köprü

Analizde ayrıca, "Bugün Türkiye, Ukrayna savaşında kendini kanıtlamış Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Pakistan'a satılan korvetler ya da Nijerya'ya tedarik edilen saldırı helikopterleri gibi fiziksel yüksek teknoloji ürünleri sunmakla kalmıyor, dijital savunma sistemleri ve yapay zeka alanında önde gelen bir tedarikçi haline geliyor. Bu durum, ülkenin küresel savunma inovasyonunda Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir köprü olma rolünü daha da pekiştiriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

NATO'nun kritik yazılımı HAVELSAN'dan

Taktik Data Link (TDL) ağlarının planlanması ve yönetimi için tek tedarikçi olarak HAVELSAN'ı seçen NATO, 18 Aralık 2025'te anlaşma imzaladı.

NATO Yetenek Kazanım Programı'nda acil ihtiyaç kapsamında yapılan canlı gösterimde en yüksek teknik puanı alan yazılım, hava, kara ve denizde görev yapan dost unsurların Link 11, Link 16, Link-22, VMF ve JREAP gibi farklı veri linkleri üzerinden hangi kripto, frekans ve zamanlamayla haberleşeceğini önceden planlıyor. Bu sayede ihbar ve komuta kontrol merkezleri, erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radarlar ve füze sistemleri arasında kesintisiz ve güvenli veri paylaşımı sağlanıyor.

Sistem, kısıtlı frekansların etkin kullanımını, ağın kilitlenmeden çalışmasını, unsurların kör noktada kalmamasını ve ağdan ayrılmalar durumunda alternatif planların devreye girmesini mümkün kılıyor. Sistem, dost ateşi riskini azaltırken hedef bilgilerinin saniyeler içinde ilgili silah sistemlerine iletilmesini sağlıyor.