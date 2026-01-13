Rusya'dan Trump'ı çıldırtacak 'Grönland' çıkışı: Birkaç güç içinde...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump'ın Venezuela'dan sonra ikinci hedef olarak gösterdiği Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabileceğini iddia etti.

"Ani bir referandumla her şey bitebilir"

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu adımın "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirterek "Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter" dedi.

Trump ise nadir toprak elemenleri rezervine sahip olduğu düşünülün Grönland'ı ABD almazsa, Rusya veya Çin'in alacağını savunuyor ve mülkiyet hakkı istiyor. Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin ada çevresinde varlık gösterdiğini savunan ABD Başkanı, buna müsaade etmeyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

ABD, Gröland için iki seçeneği değerlendiriyor

Trump'ın Gröland planı ise iki uç noktada şekilleniyor. ABD Başkanı, ilk olarak Grönland'ı satın almayı ve bunun için ada sakinlerine kişi başı 100 bin dolar ödemeyi değerlendiriyor. İkinci seçenek ise İngiliz The Mail on Sunday gazetesinin iddiasına göre adayı işgal etmek. Trump'ın işgal planı için orduya bir plan hazırlama talimatı da verdiği ancak üst düzey askeri yetkililerin buna sıcak bakmadığı iddia ediliyor.



Kritik görüşme yarın

Öte yandan Washington yönetiminin, Grönland'ı görüşmek için çarşamba günü Danimarkalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise ABD Başkanının "ilhak hayallerine son vermesi" gerektiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını belirtiyor.

NATO için kilit öneme sahip

Grönland'ın işgal planı ise Avrupa'yı rahatsız ediyor. Trump NATO ülkelerinin ABD'ye daha çok ihtiyacı olduğunu savunurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Grönland konusunda ortak savunmanın kilit olduğuna işaret ediyor. Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayan Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ediyor.