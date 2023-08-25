FED Başkanı Powell: Gerektiği takdirde faiz artırmaya devam edeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

Küresel piyasaların gözlerinin çevrildiği konuşmada Powell, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve gerekirse ek faiz artışı yapacaklarını ve enflasyon hedefine ulaştıklarından emin oluncaya kadar faizi yüksek seviyelerde tutacaklarını söyledi.

Powell’ın konuşmasından satır araları şu şekilde:

Para politikasını ciddi anlamda sıkılaştırdık. Aşağı gelmesi iyimser bir haber olmasına rağmen enflasyon hâlâ yüksek kalmaya devam ediyor.

Gerektiği takdirde faiz artırmaya devam edeceğiz

Gerektiği takdirde faiz artırmaya devam edeceğiz ve enflasyonun bizim hedefimize ulaştığından sürdürülebilir şekilde emin oluncaya kadar faizleri yüksek seviyelerde tutmaya kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde gelen verilere ve risklere bakarak kararlarımızı vereceğiz. Yüksek enflasyon devam ediyor. Yüksek enflasyon ilk olarak yüksek talepten ve pandemide arzın kısıtlanmasından kaynaklandı.

Mart 2022’te FOMC faizleri yükselttiğinde enflasyonun aşağı gelmesi, hem tedarik tarafındaki sıkıntılar hem de sıkılaşan para politikasına bağlı olması gerekiyordu. Bu da talebi biraz sıkılaştırıp arz ve talep dengesini yeniden sağlamlaştırmayı amaçlıyordu ama önümüzde uzun bir yol var.

Manşet enflasyon temmuzda yüzde 3,3’e geriledi ve bu da küresel trende paralel şekilde gerçekleşiyor.

"Konut enflasyonunda yavaşlama var"

Ukrayna’ya Rusya tarafından açılan haksız savaş enflasyonu yükseltti.Reel faizler, nötr faiz tahminlerinin oldukça üzerinde. Israrlı şekilde devam eden potansiyel üstü büyüme sıkılaşmayı garanti edebilir. Enflasyon hedefinde yüzde 2’lik seviye değiştirilmeyecek.

Ekonominin beklendiği kadar soğumamasını dikkatle izliyoruz. Konut enflasyonunda yavaşlama var, konut dışı hizmet enflasyonunda da yavaşlama görmeliyiz.

Faiz artışlarına devam edip etmeme konusunda oldukça dikkatli şekilde ilerleyeceğiz.Enerji ve gıda fiyatları küresel ölçekte oynak olmayı sürdürüyor, bu nedenle çekirdek enflasyonu da yakından takip ediyoruz.