FED kararı için önemli: ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam artışı 303 bin.

Piyasa beklentileri sayının 214 binde kalacağı yönündeydi. Geçen ayki istihdam artışı 275 bin olarak açıklanmıştı.

Analistler iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını aktarmıştı.

Politika faizini hazirandan sonra indirmeye başlaması beklenen FED'in bu konuda dikkat ettiği noktalardan birinin piyasadaki canlılık olduğu biliniyor.