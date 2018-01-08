Fed yetkilileri: Vergi planı, uzun vadede etkili değil

08 Ocak 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, Başkan Donald Trump'ın vergi reformunun büyümede kısa vadeli bir etki yaratacağına ve ekonomide büyük değişikliklere yol açmayacağına inandıkları belirtildi.

Reuters'ın analizinde, son haftalarda dört Fed yetkilisiyle yapılan röportajlara göre, vergi reformunun yakın vadede ciddi riskler yaratmayacağı ve kısa vadeli bir fayda sağlayacağı kaydedildi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve San Francisco Fed Başkanı John Williams, vergi reformunun kısa vadede büyümeye olumlu katkı yapacağını, ancak bu etkinin Trump yönetiminin beklentilerinin gerisinde kalacağını söyledi.

"Vergi reformu bu kadar büyük bir çerçevede o kadar da büyük değil" diyen Bullard, reformun üretimde artışa yol açarak büyüme potansiyelini artırmasının ise uzun vadede önemli bir değişim yaratabileceğini ifade etti.

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Fed'de "bekle-gör" politikası hakim

Reuters'a konuşan yetkililer, kurumlar vergisi ve konut vergisindeki kesintilerin büyümeyi gelecek birkaç yılda kısmen hızlandıracağını, işsizliğin rekor seviyede düşük kalmasına yardım edeceğini ve muhtemelen ücretlerin artmasını sağlayacağını vurguladı.

Yetkililer, şirketlerin vergi planı karşısında yatırımlarını artırıp artırmamasının da büyümede belirleyici olacağına dikkat çekti.

Fed'de genel olarak bir "bekle-gör" politikasının hakim olduğu belirtilirken, bazı yetkililerin düşük enflasyondan endişe ettiği, ayrıca bütçe açığının da uzun vadeli bir endişe yarattığı söyleniyor.

Fed'in son projeksiyonları, 2018'de üç faiz artırımı yapılacağını gösteriyor. Bazı özel sektör ekonomistleri, vergi reformunun etkisiyle dört faiz artırımına gidilebileceğini savunuyor.

Vergi reformu nedeniyle faiz oranlarını yükseltmek için acele etmeye gerek olmadığını söyleyen Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Önceden harekete geçmemizi gerektirecek bir durum olduğunu sanmıyorum" dedi.

Fed başkanları düşük enflasyondan kaygılı

Kaynak: Reuters