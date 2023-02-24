Fed yetkilisi Loretta Mester'dan faiz için yüzde 5 mesajı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester CNBC’ye verdiği mülakatta fiyat istikrarı için bir süre daha yapmaları gerekenler olduğunu belirterek “Enflasyonu soğutmak için para politikamızı ayarlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Mester “Faizlerin nereye kadar yükseleceği ekonominin ne yönde evrileceğine bağlı. Ancak enflasyon sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe gerileyene kadar bir süre yüzde 5 eşiğinin üzerinde kalması gerekebilir” diye konuştu.

Şubat toplantısında 50 baz puanlık artıştan yana olan Mester Mart ayı toplantısında alınacak karara dair “bu, toplantıda alınacak taktiksel bir karar” ifadesini kullandı.

Ekonomide sert bir daralma beklemediğini belirten Mester Fed’in sürpriz biçimde dirençli kalan istihdam piyasasına zarar vermeden hedefine ulaşabileceğini söyledi. Mester “Sağlıklı bir istihdam piyasasına sahipken fiyat istikrarını da sağlayabiliriz. Sürdürülebilir bir istihdam piyasası için fiyat istikrarına geri dönmemiz çok önemli” değerlendirmesini yaptı.