Fed'in eski başkanı Alan Greenspan hayatını kaybetti

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ABD'de hem büyümenin mimarlarından hem de ekonomik krizin en tartışmalı isimlerinden biri olarak tarihe geçen, eski Fed Başkanı Alan Greenspan, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Greenspan, 1987'den 2006'ya kadar uzanan Fed başkanlığı döneminde küresel ekonomiye yön veren isimdi. Fed'in başında bulunduğu 18 yıllık süreçte işsizlik azaldı, güçlü büyüme ve hisse senedi piyasalarındaki tarihi yükseliş öne çıktı. Bu dönemde Amerkan borsaları dört kat değer kazanırken, ABD ekonomisi yıllık yüzde 3,5 büyüdü.

20. yüzyılın ikinci yarısına küresel çapta damga vuran Greenspan'ın istikrarlı kariyeri ise 2008 ekonomik krizinin patlak vermesi ile değişti.

Greenspan'ın Fed'in başındaki son yıllarında konut piyasasında riskler artarken, ipotekli krediler konut balonunu büyüttü. Greenspan, konut piyasasındaki köpüğün kontrol altına alındığını savunsa da 2007'deki finansal sıkışıklık, 2008'de Lehman Brothers'ın iflasıyla sonuçlanan küresel ekonomik krize dönüştü. Krizin ardından Greenspan, konut balonuna müdahale etmemesi nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi oldu.

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