Financial Times'a konuştu: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tavsiye

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a (FT) konuştu.

52 yaşındaki İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "baş muhalifi haline" geldiği vurgusu yapan FT, İmamoğlu'nun sözlerini aktardı.

FT yer alan röportaja göre, İmamoğlu, Erdoğan'ın "mesajı almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi" halinde "siyasi ömrünün kısalacağı" uyarısında bulundu.

İmamoğlu, Erdoğan'ın siyasi partisinin ülke genelinde zemin kaybettiği yerel seçimlerin, seçmenlerin cumhurbaşkanının Türk devlet kurumları üzerindeki sıkılaşan kontrolünü reddettiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile siyasi bir talimat olmadan mevcut yetkisini kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısını bize veriyor. Buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkûm etmiş ve reddetmiştir"

Yerel seçimleri değerlendiren İmamoğlu, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.

İki büyük davayla İmamoğlu'nun ikinci İBB başkanlığına başlayacağını belirten FT, İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaretten hapis cezası ve 2022 siyasi yasak aldığını hatırlattı.

Yaşadığı hukuki durum sorulan İmamoğlu, endişe duymadığını "Korkacak olan kişi Erdoğan olabilir" ifadesiyle belirtti.