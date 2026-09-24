Fransa Milli Takımı, Türkiye'ye geldi
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Fransa sınavı öncesi rakip Türkiye'ye geldi. İstanbul'a iniş yapan Fransa Milli Takımı kafilesi, maçın oynanacağı Kocaeli'ye geçti. Zinedine Zidane'ın belirlediği kadroda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Eduardo Camavinga gibi dünya yıldızları da yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında yarın Fransa'yı konuk edecek.
Karşılaşma için Türkiye'ye gelen Fransa Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Yıldız isimlerin yer aldığı Fransız ekibi, havalimanından doğrudan maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket etti.
Fransa kafilesi Kocaeli'ye geçti
Karşılaşma için Türkiye'ye gelen Fransa Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Fransız kafilesi, havalimanındaki işlemlerin ardından kara yoluyla Kocaeli'ye hareket etti. Takım, maç öncesinde kentteki otelinde konaklayacak.
Zidane'ın Türkiye maçı kadrosu
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Türkiye karşılaşması için belirlediği kadroda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga ve Michael Olise gibi yıldız futbolcular da yer aldı.
Kaleciler: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens)
Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (AFC Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)
Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zare-Emery (PSG)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Stade Rennais FC), Kylian Mbappe (Real Madrid CF), Michael Olise (Bayern Münih)