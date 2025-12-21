Fransa'da sel alarmı: 5 vilayette turuncu uyarı

Fransa'nın güneyinde etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve taşkın riski yükseldi. Meteo France tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyinde yer alan Gard, Ardèche, Lozère, Hérault ve Aveyron vilayetlerinde yoğun yağış bekleniyor.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde hafta sonu için sel ve taşkın riskine karşı alarm seviyesinin "turuncu" olarak belirlendiğini duyurdu. Bu kapsamda yerel yönetimler ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Hafta başında da etkili olacak

Öte yandan Var ve Bouches-du-Rhône vilayetleri için de hafta başında etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Meteo France, bu bölgelerde halihazırda uygulanan "sarı alarm" seviyesinin önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini bildirdi.