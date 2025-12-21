Sürücüsüz Waymo araçları bir şehrin trafiğini felç etti

Sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren ABD merkezli Waymo, San Francisco'daki elektrik kesintisi sırasında otonom araçlarının trafiği felç etmesinin ardından şehir genelinde hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirket sözcüsü Suzanne Philion, "San Francisco'daki geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle araç çağırma hizmetlerimizi geçici olarak askıya aldık. Önceliğimiz yolcularımızın güvenliğini sağlamak ve acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli erişimi temin etmektir" dedi.

Otonom araçlar donup kaldı

Trafik ışıklarının yanmadığı şehirde, Waymo'nun sürücüsüz araçları da kafa karışıklığı nedeniyle ilerleyemedi. Waymo araçlarının kavşaklarda sıkışıp kaldığı ve arkalarında uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Pacific Gas & Electric Co.'nun (PG&E) uyguladığı kademeli elektrik kesintileri nedeniyle 130 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı, birçok mahallenin de karanlığa gömüldüğü öğrenildi.