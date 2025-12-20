AB’nin yeni giriş-çıkış sistemi havalimanlarını kilitledi

Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği EES kapsamında, vizeden muaf ziyaretçiler (örneğin Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları) artık kiosklarda parmak izi ve yüz verisi gibi biyometrik bilgileri sunmak zorunda. Bu zorunluluk, özellikle yoğun saatlerde işlem sürelerini ciddi biçimde uzattı.

Yoğun saatlerde işlem süreleri yüzde 70 arttı

Airport Council International Europe (ACI Europe) tarafından yayımlanan rapora göre, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’daki havalimanlarında yoğun dönemlerde işlem süreleri yüzde 70’e varan oranlarda arttı. Bazı yolcuların 3 saate kadar beklediği bildirildi.

Arızalı kiosklar ve yetersiz personel

Ekim ayından bu yana süren uygulamada sistem kesintileri, arızalı kiosklar ve yetersiz personel başlıca sorunlar olarak öne çıkıyor. Bu aksaklıklar, zaten yoğun olan terminal alanlarında darboğaz yaratıyor.

Kapsam genişliyor, risk büyüyor

Mevcut durumda sistem, uygun yolcuların yaklaşık yüzde 10’unu kapsıyor. Ancak Ocak ayında eşik yüzçde 35’e yükselecek, Nisan 2026’ya kadar daha fazla havalimanı sisteme dahil olacak. Sektör temsilcileri, gerekli düzenlemeler yapılmazsa gecikmelerin katlanarak artabileceği uyarısında bulunuyor.

“Acil önlem şart”

ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec, yeterli kapasite artırımı ve teknik düzeltmeler olmadan ciddi tıkanıklıklar ve güvenlik riskleri doğabileceğini vurguladı. Jankovec, sistemin yolcu deneyimini iyileştirmesi için acil ve koordineli adımlar atılması gerektiğini söyledi.