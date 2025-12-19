24 bin dilenci sınır dışı edildi

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA) Genel Direktörü, yurt dışında Pakistanlılara atfedilen organize dilencilik ve suç ağlarının giderek arttığını ve bunun ülke için ciddi bir itibar sorununa dönüştüğünü açıkladı. Açıklamada, bu faaliyetlerin artık tek bir bölgeyle sınırlı olmadığı, farklı kıtalara yayıldığı belirtildi.

Azerbaycan’da 2 bin 500 Pakistanlı dilenci deport edildi

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Suudi Arabistan bu yıl yalnızca dilencilik iddiaları kapsamında yaklaşık 24 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti. Dubai yönetimi ise benzer gerekçelerle yaklaşık 6 bin kişiyi ülkesine geri gönderdi. Azerbaycan’da da 2 bin 500 civarında Pakistanlı dilencinin deport edildiği bildirildi.

Turistik vizeler kötüye kullanılıyor

Aynı tür vakaların Afrika ve Avrupa ülkelerinde de görüldüğü belirtilirken, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelere yönelik turistik vizelerin kötüye kullanılması da dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu ağların farklı vize türlerini istismar ederek faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

Sorun, 2024 yılında Suudi Arabistan’dan gelen sert uyarılarla daha da görünür hale geldi. Riyad yönetiminin, Pakistan’dan Umre vizeleriyle gelen bazı kişilerin dilencilik faaliyetlerine karıştığını belirterek İslamabad’dan önlem almasını istediği aktarıldı.