Putin’den ekonomi mesajı: Yavaşlama bilinçli, enflasyon düşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü düzenlenen yıllık basın toplantısında Rusya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, ülkede bu yıl yaşanan ekonomik yavaşlamanın, Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye yönelik bilinçli ve kontrollü adımlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

"Büyümenin gerilemesi bilinçli"

Putin, 2024’te yüzde 4,3 seviyesinde kaydedilen büyümenin ardından ekonomik hızda bir miktar yavaşlama görüldüğünü belirterek, bu sürecin fiyat istikrarını sağlama hedefiyle yürütülen para politikalarının doğal sonucu olduğunu ifade etti.

Enflasyon görünümüne ilişkin de konuşan Putin, geçen yıl yüzde 9,5 seviyesinde olan enflasyon oranının, uygulanan politikalar sayesinde 2025 yılı toplamında yüzde 5,5 ile yüzde 5,7 aralığına gerilemesini beklediklerini dile getirdi.

Savunma harcamalarına da değinen Putin, silahlı kuvvetlerin tüm ihtiyaçlarının devlet bütçesinden karşılanabileceğini vurgulayarak, bu alanda herhangi bir finansman sorunu bulunmadığını kaydetti.