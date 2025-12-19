AB’den Ukrayna’ya 90 milyar Euro'luk ortak kredi kararı

Avrupa Birliği, dondurulan Rus varlıklarına el koyma planını rafa kaldırarak Ukrayna’ya 90 milyar euroluk finansmanı kendi bütçesini teminat göstererek sağlamaya karar verdi. Kredinin faizsiz olacağı açıklanırken, geri ödemenin Rusya’dan alınması öngörülen tazminata bağlanması dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dondurulan Rus varlıklarına dayalı “tazminat kredisi” planından vazgeçerek, Ukrayna’ya Rus varlıklarını kullanmadan 90 milyar euroluk ortak borç verilmesi konusunda uzlaştı. Karar, Brüksel’de yapılan ve zorlu müzakerelere sahne olan zirvenin ardından alındı.

Belçika’nın garanti talebi planı kilitledi

Belçika’nın, Rus varlıklarına el konulmadan önce sınırsız garanti talep etmesi süreci çıkmaza soktu. Bunun üzerine AB liderleri, Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarında mali olarak ayakta kalabilmesi için AB ortak bütçesi teminatlı borçlanma yoluna gitti.

Macaristan, Çekya ve Slovakya planın dışında

Ancak Macaristan, Çekya ve Slovakya ortak kredi planına katılmadı. Euronews’in haberine göre bu üç ülke, “güçlendirilmiş iş birliği” mekanizması kapsamında krediye bağlı tüm mali yükümlülüklerden muaf tutuldu. Zirve sonuç bildirgesinde, AB bütçesinin kredi için teminat olarak kullanılmasının bu ülkelerin mali sorumluluklarını etkilemeyeceği belirtildi.

Merz’in tazminat kredisi girişimi sonuçsuz kaldı

Zirve öncesinde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in savunduğu, Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıklarla desteklenmesi planlanan tazminat kredisi, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in desteğine rağmen yeterli uzlaşıyı sağlayamadı.

“Ukrayna’ya destek garanti altına alındı”

Zirvenin ardından konuşan von der Leyen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna’ya finansman sağlanmasının temel hedef olduğunu vurguladı. Frederiksen, “Bugünden sonra Ukrayna’ya desteğimiz garanti altına alındı” dedi.

Kredi faizsiz olacak, geri ödeme belirsiz

Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya verilecek kredinin faizsiz olacağını, geri ödemenin ileride Rusya’dan alınması öngörülen tazminatla yapılacağını açıkladı. Ancak Rusya’nın tazminat ödeyeceğine dair garanti bulunmuyor; bu nedenle kredinin hibe niteliği kazanabileceği ifade ediliyor.

Orban’dan sert eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, karara sert tepki göstererek, “Bu bir kredi gibi görünüyor ama Ukraynalılar bunu asla geri ödeyemeyecek” ifadelerini kullandı.

Komisyona yeni yetki verildi

AB liderleri, yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa Komisyonu’na tazminat kredisine ilişkin teknik ve hukuki çalışmaların sürdürülmesi için yetki verdi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke, ortak kredinin Ukrayna için en hızlı ve en etkili finansman yolu olduğunu savunuyor.