Dilencinin parayı soktuğu yer pes dedirtti!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilerin üzerleri tek tek aranırken bu esnada odaya alınarak bekleyen dilencilerden biri, cebindeki parayı kaptırmamak için oturduğu bankın demir ayaklığının içine sakladı.

Ekipler dilencinin şüpheli hareketleri sonrası bankın ayağını kontrol ettiğinde içerisine saklanmış paraları bulunca büyük şaşkınlık yaşadı.