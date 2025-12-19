TotalEnergies ve Google'dan 21 yıllık yenilenebilir enerji anlaşması!
TotalEnergies, Google ile Malezya'daki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik uzun vadeli bir yenilenebilir enerji anlaşmasına imza attı. 21 yıllık elektrik alım anlaşması kapsamında Google'a her yıl 1 teravatsaat yenilenebilir enerji sağlanacak. Enerji tedariki, Kedah bölgesinde kurulacak Citra Energies güneş santralinden karşılanacak.
Enerji şirketi TotalEnergies, Alphabet bünyesindeki Google ile Malezya'daki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını kapsayan uzun vadeli bir yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, 21 yıllık elektrik alım anlaşması çerçevesinde Google'a her yıl 1 teravatsaat yenilenebilir enerji sağlanacak.
İnşaat 2026'da başlayacak
Elektrik tedariki, Malezya'nın Kedah bölgesinde kurulması planlanan Citra Energies güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Santralin inşaat çalışmalarının 2026 yılının başlarında başlaması öngörülüyor.
Söz konusu proje, Malezya Enerji Komisyonu tarafından Ağustos 2023'te, ülkenin Kurumsal Yeşil Enerji Programı kapsamında tahsis edildi. Projede, TotalEnergies'in yüzde 49, yerel ortak MK Land'in ise yüzde 51 paya sahip olduğu konsorsiyum yer alıyor.
Anlaşmanın, projenin finansal kapanışının tamamlanmasının beklendiği 2026 yılının ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.