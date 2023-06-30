Fransa'daki protestolar Belçika'ya sıçradı! Yüzlerce gözaltı, sokağa çıkma yasağı

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Nanterre'de Salı günü Trafik polisinin dur ihtarına uymaması sonrası 17 yaşındaki bir genci öldüren polis memuru, gencin ailesinden özür diledi. Ülke çapında protestolar büyürken, Fransa İçişleri Bakanlığı 667 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransız Le Figaro gazetesi bu kişilerden 242'sinin Paris'te gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan çoğunun yaşının 14 ile 18 arasında olduğunu bildirdi. Gazete haberini, İçişleri Bakanlığı'na dayandırdı.

Polis hala tutuklu

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, "Görevlerini özveriyle yapan polis, jandarma ve itfaiye görevlilerine desteğim tam" dedi.Adı açıklanmayan ve teslim olması sonrası cinayetle suçlanan polis ise halen tutuklu. Polisin avukatı Laurent-Franck Liénard, müvekkilinin "yıkıldığını" ve "sabah insanları öldürmek için uyanan bir kişi olmadığını" söyledi.

Çok sayıda araç yakıldı

Adı Nahel M. olarak açıklanan gencin öldürülmesi sonrası Fransa'da düzenlenen protesto gösterileri üçüncü gününde devam etti.Göstericiler birçok kentte polisle çatıştı.

Nahel M.'nin öldürüldüğü Nanterre'de dün Nahel M'nin annesi dahil 6 binden fazla kişinin katıldığı ve "Adalet istiyoruz" sloganlarının atıldığı barışçıl yürüyüşten birkaç sonra polisle güvenlik güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

Banliyöde bir bina ve çok sayıda araç yakıldı, çatışmalarda bazı polisler yaralandı. Paris'te bazı göstericiler gece yarısı Rivoli Caddesi'nde dükkanları yağmaladı.

4 kennte sokağa çıkma yasağı

Fransa'da göstericilere karşı 40 bin polis görevlendirildi, Paris ve çevresinde birçok bölgede Perşembe akşamı tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Paris'te halka, acil durumlar dışında itfaiyeyi aramamaları çağrısı yapıldı. Gece yarısı Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde, göstericiler bir aracı iterek süpermarkete soktu ve markete zarar verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Montreuil kentinde sopalı gençlerin birçok dükkana zarar verdi. Le Monde gazetesi, polisin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi. Paris'in doğusundaki banliyölerden Clichy-sous-Bois'te ise belediye binası ateşe verildi.

OHAL çağrıları

Ülkedeki kriz muhalefetin de ana gündemi oldu. Radikal sol La France Insoumise (LFI) derhal olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

Ana muhalefet merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'in Genel Başkanı Eric Ciotti ve aşırı sağcı lider Eric Zemmour de olaylar büyümeden olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Belçika'ya da sıçradı

Dünya Fransa'da olanları dehşet içinde izlerken, gösteriler bir başka Avrupa ülkesi Belçika'ya sıçradı. Başkent Brüksel’in merkezinde yaşanan protesto gösterilerinde bazı araçlar ateşe verildi. Toplu taşıma seferleri iptal edildi, 24’ü reşit olmayan 27 göstericinin gözaltına alındığını açıklandı.

Polis sözcüsü Ilse Van de Keere, BELÇİKA medyasına yaptığı açıklamada, gösterilerin, Perşembe günü öğleden sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu başladığını söyledi.

Polis ve protestocular arasında çatışma

Brüksel’in çeşitli semtlerinde polis ve çoğunluğunu gençlerden oluşan göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Akşam saatlerinde merkezdeki borsa binasının bulunduğu Anneessensplein ile Güney İstasyonu civarında huzursuzluk büyüdü.

Göstericiler civardaki bazı araçları ve çöp kutularını ateşe verdi ve parke taşlarını sökerek polise attı. Polis, protestoculara tazyikli su ile karşılık verdi.

Polis, çoğu 18 yaşından küçük 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karakol boşaltıldı, seferler iptal

Anneessens Karakolu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Anneessens Metro İstasyonu da, polisin talebi üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Kent merkezindeki tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi.

Gece yarısına doğru göstericilerin dağıtıldığı ve Brüksel'in merkezinde durumun yeniden kontrol altına alındığı bildirildi.

Etterbeek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa'nın birçok şehrinde artan kentsel şiddet eylemlerini başkentimizin mahallelerine ithal etme arzularını esefle karşılıyor ve kınıyorum" dedi.

Paris'in banliyölerinden Nanterre'de Salı günü polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Nahel M'yi vurarak öldürülmesinin ardından Fransa’da Protesto gösterileri başlamıştı.