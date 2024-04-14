Fransa'dan vatandaşlarına uyarı: İran'ı terk edin

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, vatandaşlarına İran'ı "geçici olarak" terk etmelerini tavsiye eden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "seyahatlerinde azami dikkat göstermeleri" ve "herhangi bir toplantıdan kaçınmaları" istendi.

Al Jazeere'de yer alan habere göre, İsrail ordusu Fransa'nın İran saldırısını engellemesine yardımcı olan ülkelerden biri olduğunu söylerken, İran Dışişleri Bakanlığı İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına ilişkin "sorumsuz" tutumları nedeniyle Fransız büyükelçisini çağırdı.