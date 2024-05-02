Bir rakı grubuna daha zam geldi (En ucuz ve en pahalı rakı fiyatı ne kadar oldu?)

Mayıs ayında da alkol zamları devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Dündar, "Beylerbeyi rakıya zam geldi, zamsız günümüz yok artık" diye yazdı.

Dündar sosyal medya daha önce X'te paylaştığı gönderisinde, "Önümüzdeki günlerde rakıya maliyet zam geçişi bekleniyor. Yüzde 10 ile 20 arasında" ifadelerine yer vermişti.

Dündar'ın paylaştığına göre rakı grubunun bir serisinde fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 495, 50 cl 685, 70 cl 895, 100 cl 1175 TL..."

Geçtiğimiz günlerde bir başka rakı grubuna daha zam gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan listeye göre rakı grubunda fiyatlar şöyleydi: 35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL...

Şarap fiyatlarına da zam gelmişti

Dündar, Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaşmıştı.