Son dakika gelişmesi... Türkiye İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Türkiye geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

Gazze'ye düzenlenen operasyonlar sonrasında Türkiye-İsrail ilişkileri yeniden gergin bir hal aldı.

Türkiye ambargo uygulama kararı aldı

Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini kesip kesmeyeceği konuşulurken Bloomberg'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre Türkiye İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.