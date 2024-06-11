Fransız basınında Türk Hava Yolları'na övgü yağdı: 'Türk ekonomisinin baş tacı'

Fransız basının önemli gazetelerinde Le Monde, Türk Hava Yolları'nı (THY) dünyadaki rakipleriyle karşılaştırdığı haberinde THY'ye övgüler yağdırdı.

Le Monde, THY'nin sivil havacılıktaki katkılarının Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir etki aracına dönüştüğünü belirtirken THY'yi "Türk ekonomisinin baş tacı" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" sözüyle başlayan haberinde Le Monde, THY'nin elde ettiği sonuçların bu zamana kadar görülmemiş boyutlara ulaştığını belirtti.

"Rakiplerini kıskandıracak sonuçlar"

Nisan ayı hava taşımacılığı raporlarını karşılaştıran Le Monde, THY'nin Nisan ayında "rakiplerini kıskandıracak sonuçlar" açıkladığını söyledi.

Le Monde, THY'nin, Avrupa'nın en kârlı tarifeli havayolu şirketi British Airways'in ana şirketi IAG'nin 2,43 milyar Euro'luk net kârına karşılık 5,52 milyar Euro net kâr elde ettiğini ifade etti.

THY'nin uçuş sayısı bakımından Lufthansa'nın önünde lider havayolu haline geldiğini ifade eden gazete, THY'nin cirosunun 20,94 milyar Euro'ya ulaştığını ve net kâr marjının yüzde 28,8 olduğunu aktardı.

Gazete, Borsa İstanbul'da işlem gören THY hisselerinin 2023 yılında döviz bazında yüzde 16 artarak tüm borsanın önünde yer aldığını vurguladı.

"Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldi"

Le Monde ayrıca, İstanbul Havalimanı'na ilişkin "2018 yılında açılan devasa büyüklükteki İstanbul Havalimanı, 5 yıl içinde Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldi" ifadesinde bulundu.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını belirten Le Monde, buna rağmen Türkiye'nin bu anlamda "yeni bir küreselleşme merkezi gibi göründüğünü" söyledi.