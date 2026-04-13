Fransız çimento devi Lafarge suçlu bulundu: Hem para cezası hem hapis

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti. Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altına ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın DEAŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptığını bildirdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti. Davada yargılanan 8 kişi, 18 ay ila 7 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Tarihi davada, Lafarge'a 1 milyon 125 bin euroluk ceza

Mahkeme, terör örgütü finanse etmek ve mali yaptırımlara uymamaktan suçlu bulduğu Lafarge'ı en yüksek para cezası olan 1 milyon 125 bin euroya çarptırdı. Ayrıca mahkeme, Lafarge'ın mahkeme masraflarının tamamını ödemesini ve aldığı cezayı yayımlamasını kararlaştırdı.

Mahkeme, firmanın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont'un terör örgütlerine yapılan "güvenlik ödemelerinden" başından bu yana haberdar olduğuna ve bu ödemeleri onayladığına hükmetti.

Lafont, 6 yıl hapis ve 225 bin euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Lafont'un cezasının derhal uygulanmasına karar verdi.