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Gazprom Neft, IKBY projesinden vazgeçti

Gazprom Neft, coğrafi zorluklar gerekçesiyle IKBY'ye ait Halepçe petrol kuyusunu geliştirmekten vazgeçti.

Gazprom Neft, IKBY projesinden vazgeçti
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Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Orta Doğu Direktörü Sergey Petrov, petrol kuyusuna erişimdeki zorluklar ve bölgedeki çatışmalardan arta kalan mayınların varlığı nedeniyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait Halepçe petrol kuyusunun geliştirilmesinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Bölgedeki jeopolitik risklerin azaltılması için önemli oranda yatırım gerektiğine işaret eden Petrov, "Ancak mevcut durum, üstlenmek istemediğimiz oranda risk barındırıyor." ifadesini kullandı.

Gazprom Neft'in Irak'ta yer aldığı dört projesinden üçü kuzey Irak'ta yer alıyor.

Kaynak: AA

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