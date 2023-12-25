Gazze'deki ölü sayısı 20 bin 674'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yazılı açıklama yaparak Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 250 Filistinliyi öldürdüğü, 500'ünü de yaraladığını belirtti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 674'e çıktığını ifade eden Kudra, 54 bin 536 kişinin yaralandığını aktardı.

Kudra, 311 sağlık çalışanının İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldüğünü, 102 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki 141 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Sözcü Kudra, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını vurguladı.

Kudra, İsrail güçlerinin başta Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut olmak üzere 99 sağlık çalışanını alıkoymaya devam ettiğini hatırlattı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişiyi sağlık hizmetinden mahrum bırakıyor

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri kasıtlı şekilde hedef alarak 800 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını, yaralılar, hastalar, hamile kadınlar ve bebeklerin ölüm tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin doluluk oranının yüzde 350'ye ulaştığını ve yüzlerce hastanın hastane koridorlarında yerlerde yattığını kaydetti.

Sağlık ekiplerinin tıbbi ve klinik imkanların bulunmaması nedeniyle yüzlerce yaralı vaka karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Kudra, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ekipleri kurtarılması mümkün olanları kurtarmak için yaralılar arasında tercih yapmak zorunda kalıyor ve her gün tıbbi yetersizliklerden dolayı onlarca canı kaybediyoruz."

Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki sıhhi ve insani durumun felaket seviyesine ulaştığına, 1,8 milyon yerinden edilmiş kişinin, açlık, şiddetli soğuk ve bulaşıcı hastalıkların yayılması tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Barınma merkezlerinde 900 bin çocuk çeşitli hastalıkların tehdidi altında

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "Barınma merkezlerindeki 900 bin çocuk, sıvı kaybı, açlık, sindirim ve solunum sistemi ile cilt hastalıkları ve anemi tehlikesi altında." ifadelerine yer verdi.

Kudra, barınma merkezlerindeki 50 bin hamile kadının, yiyecek, içecek ve sağlık hizmeti alamadığını, günde 180'den fazla kadının güvensiz ve insanlık dışı şartlarda doğum yaptığını ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin tıbbi yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda yaralının öldüğüne dikkati çeken Kudra, şöyle devam etti:

"Yaralıların yaşadığı gerçeklik felaket düzeyinde ve dayanılabilir gibi değil. Sağlık durumlarında hızla artan problemler, iyileşmesi zor yanıklar ve yaralarda şiddetli enfeksiyonlar gözlemliyoruz."

Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, yerinden edilme ve başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle böbrek hastalarının yüzde 70'inin felaket derecede risklerle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Yaralıların Gazze dışına çıkarılması prosedürü "öldürücü"

Yaralıların Gazze dışına çıkarılması için uygulanan prosedürün, yaralıları öldürdüğünü vurgulayan Kudra, 5 bin kişinin öncelikli olarak tedavi olması için bölge dışına çıkması gerektiğini açıkladı.

Kudra, "İsrail'in yaralılarımızı ve hastalarımızı öldüren kısıtlamaları olmaksızın Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi yardım ve yakıt girişinin sağlanması için etkili önlemler alma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, tüm ülke ve uluslararası sağlık kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde sahra hastanesi kurma, sağlık ekibi gönderme ve yaralıların hayatını kurtarmak için Gazze'ye ulaşma çağrısını yineledi.

Şifa Tıp Kompleksi ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yeniden aktif hale getirilmesi için uluslararası kuruluşlara acil eylem çağrısı yapan Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin barınma merkezlerindeki ihtiyaçlarının da giderilmesini talep etti.

Kudra, felaket durumu yaşayan yerinden edilen Filistinliler için kış şartlarına uygun barınma imkanları, gıda desteği ve sağlık hizmetlerinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.