Girne'de gemi faciası: 6. cenazeye ulaşıldı
Son dakika haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girne açıklarında batan gemide kayıp yolcuları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı.
Edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri Güney Deniz Saha Komutanı komutasında Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama faaliyetleri sonucunda 15 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldı.
Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.
TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.
Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.