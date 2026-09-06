Ukrayna savaş için yeni gelir kapısı arıyor: Tartışmalı sektör vergiye bağlanacak

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Ukrayna, savaşın finansmanında kullanılabilecek yeni gelir kaynakları ararken kayıt dışı faaliyet gösteren bir sektörü vergi sistemine dahil etmeyi değerlendiriyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ülkede pornografik içeriklerin yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısı temmuz ayında parlamentodaki ilk oylamadan geçti. Tasarı şimdi ikinci okumayı bekliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde halihazırda hukuki belirsizlik altında faaliyet gösteren çevrim içi içerik sektörünün kayıt altına alınması ve buradan vergi geliri elde edilmesi hedefleniyor.

Yılda 25 milyon dolarlık gelir hesabı

Parlamentonun finans komitesine başkanlık eden ve yasa tasarısının ortak yazarları arasında bulunan muhalefet milletvekili Yaroslav Zhelezniak'a göre, sektörün vergilendirilmesi Ukrayna'ya yılda 25 milyon dolara kadar ek gelir sağlayabilir.

Bu rakam, Ukrayna'nın yıllık yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan savunma finansmanı ihtiyacının yanında sınırlı kalsa da milletvekillerinin yaptığı hesap dikkat çekiyor.

Tahminlere göre 25 milyon dolarlık kaynakla yaklaşık 30 bin İHA'nın finansmanı sağlanabilir.

OnlyFans'tan 131 milyon doları aşan gelir

Ukrayna'daki çevrim içi içerik ekonomisinin ulaştığı büyüklük de düzenleme tartışmalarında öne çıkıyor.

Vergi makamlarına iletilen verilere göre 7 bin 900 Ukrayna vatandaşı, 2023 yılında OnlyFans üzerinden toplam 131 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu kazançların milyonlarca dolarlık potansiyel vergi geliri oluşturduğu belirtiliyor.

Ancak ülkedeki mevcut mevzuat önemli bir çelişkiye yol açıyor. Pornografik içerik üretmek ve dağıtmak yasa dışı olduğu için bu faaliyetlerden kazanç elde eden kişilerin gelirlerini beyan etmeleri, aynı zamanda cezai soruşturma riskiyle karşılaşmalarına neden olabiliyor.

Bu nedenle bazı Ukraynalı içerik üreticilerinin faaliyetlerini yurt dışından sürdürdüğü ve böylece potansiyel vergi gelirlerinin başka ülkelere kaydığı ifade ediliyor.

Bir içerik üreticisinden 40 milyon grivna vergi

WSJ'nin haberinde yer verilen Ukraynalı bir içerik üreticisi, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon grivna, yani yaklaşık 900 bin dolar vergi ödediğini belirtti.

İçerik üreticisi, ödediği verginin tek başına yaklaşık 2 bin İHA'nın veya 100 askeri kamyonetin maliyetine karşılık geldiğini savundu.

Düzenlemeyi destekleyenler, sektörün yasallaştırılmasının vergi tabanını genişletmenin yanı sıra kayıt dışılığı ve yolsuzluk imkanlarını azaltabileceğini, kolluk kuvvetlerinin kaynaklarının ise savaş döneminde başka alanlara yönlendirilebileceğini belirtiyor.

Ukrayna yönetimi, yabancı mali ve askeri yardımların yanında savaşın finansmanı için ülke içinden sağlanabilecek yeni kaynaklar üzerinde çalışıyor. Yıllık 25 milyon dolarlık potansiyel gelir toplam savunma ihtiyacının küçük bir bölümünü oluştursa da düzenlemeyi destekleyenler bu kaynağın özellikle askeri tedarikte kullanılabileceğini savunuyor.