Dev yatırım anlaşmasında yeni aşama: Yapay zekâ ve çiplere öncelik sinyali

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Japonya ile ABD arasındaki 550 milyar dolarlık yatırım planının sonraki aşamasında yapay zekâ ve yarı iletken projelerinin öne çıkması bekleniyor.

Bloomberg'in cuma günü yayımladığı habere göre, iki ülke anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmalarda ilerleme sağlıyor.

Japonya Ticaret Bakanı Ryosei Akazawa, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştü. Akazawa, temaslarının ardından yatırım mekanizmasının hayata geçirilmesi için ABD ile yakın iş birliğine devam edeceklerini bildirdi.

Üçüncü pakette teknoloji yatırımları öne çıkıyor

Anlaşmanın üçüncü proje paketine ilişkin ayrıntı vermeyen Akazawa, iki hükümetin de her iki ülkeye ekonomik fayda sağlayacak yatırımları önceliklendirdiğini söyledi. Bakan, yapay zekâ ve çip alanındaki görüşmelerin "çok önemli bir ağırlığa" sahip olacağını belirtti.

İlk iki pakette enerji projelerine kaynak ayrıldı

Yatırım girişiminin ilk paketinde, ABD'deki petrol, doğal gaz ve kritik mineral projeleri için 36 milyar dolarlık taahhütte bulunuldu. Ohio'da bir doğal gaz tesisinin geliştirilmesi de bu pakette yer aldı.

İkinci aşamada ise Tennessee ve Alabama'daki nükleer enerji projeleri ile Pensilvanya ve Teksas'taki doğal gaz santrallerine 73 milyar dolar ayrılarak planın kapsamı genişletildi.

Ek gümrük vergisi uygulanmayacağı teyit edildi

550 milyar dolarlık fon, geçen yıl yapılan ABD-Japonya ticaret anlaşmasının temel bileşenlerinden biri olarak kuruldu. Trump yönetimi de karşılığında Japon ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin yüzde 15'i aşmamasını ve otomotiv sektöründeki vergilerin indirilmesini kabul etti. Otomotiv, Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinde kritik bir yere sahip.

Akazawa, son görüşmelerde geçen yılki anlaşmanın şartları dışında Japonya'ya ek gümrük vergisi getirilmeyeceğinin karşılıklı olarak teyit edildiğini de açıkladı.