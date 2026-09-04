İran duyurdu: ABD-İsrail'in hedef aldığı rafineriler yeniden inşa edildi

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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bölümünün yeniden inşa edildiğini açıkladı.

Paknejad, çatışmalar boyunca ülkenin ham petrol ihracatının kesintiye uğramadığını savundu.

Hark Adası'na 550'den fazla saldırı iddiası

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı SHANA haber platformuna konuşan Paknejad, Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası'nın savaş sürecinde yoğun saldırı altında kaldığını söyledi.

"23 ila 24 kilometrekarelik bu ada, 550'den fazla kez saldırıya uğradı ancak bombardıman altında bile meslektaşlarımız tankerlere yükleme yapmaya devam etti."

Rafinerilerde yeniden inşa çalışmaları sürüyor

İran'ın güneyindeki petrol ve doğal gaz rafinerilerinin saldırılardan etkilendiğini belirten Paknejad, tesislerdeki onarım çalışmalarının kısa süre içinde başlatıldığını ifade etti.

Paknejad, "Bu tür olaylardan sonra rafinerilerin yeniden inşa süreci genellikle enkaz kaldırma ile başlar. Bu süreç olaydan yaklaşık 2 ila 3 gün sonra başladı ve yeniden inşa sürecinin önemli bir kısmı bugün tamamlandı" dedi.

Paknejad, çalışmaların etkisinin önümüzdeki birkaç ayda görülmeye başlanacağını kaydetti. İran'ın bu süreçte doğal gaz üretimini artırmayı hedeflediğini de belirtti.