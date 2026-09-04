Falkland Adaları petrol gerilimi büyüyor Milei'den yaptırım ve üs hamlesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Falkland Adaları çevresinde yıllardır süren egemenlik tartışması bu kez petrol üzerinden yeniden sertleşti. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Sea Lion projesindeki ilerlemenin ardından ekonomik yaptırımların kapsamını genişletme ve ülkenin güneyindeki askeri kapasiteyi güçlendirme kararı aldı.

Buenos Aires yönetimi, İngiltere'nin kontrolündeki ancak Arjantin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Falkland Adaları çevresindeki petrol faaliyetlerini izinsiz kaynak kullanımı olarak değerlendiriyor. Yeni adımlar, diplomatik anlaşmazlığı doğrudan enerji şirketleri ve yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği mali risklere taşıyor.

Sea Lion, petrolü gerilimin merkezine taşıdı

Gerilimin merkezinde Falkland Adaları'nın yaklaşık 220 kilometre kuzeyindeki Sea Lion petrol sahası bulunuyor. Navitas Petroleum'un yüzde 65, Rockhopper Exploration'ın ise yüzde 35 paya sahip olduğu proje, 2025 sonunda nihai yatırım kararının alınmasının ardından geliştirme aşamasına geçti.

Arjantin yönetimi projenin ilerlemesini kendi doğal kaynakları açısından acil bir tehdit olarak nitelendiriyor. Milei yönetimi, petrol çıkarılmasına yönelik hazırlıkların hızlanmasının ardından mevcut yaptırım sistemini yeterli görmediğini açıkladı.

Milei yaptırımları genişletiyor

Milei, Falkland Adaları çevresinde Arjantin'in izni olmadan petrol ve gaz faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik yaptırımların hızlandırılacağını duyurdu. Yeni düzenlemenin şirketlerin Arjantin topraklarında faaliyet göstermesini daha da zorlaştırması planlanıyor.

Buenos Aires daha önce de Falkland çevresindeki enerji projelerine katılan bazı şirketleri yaptırım listesine almıştı. Yeni adım ise uygulamanın kapsamını ve ekonomik baskı gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Hissedar ve tedarikçiler de hedefte

Yeni yaptırım modeli yalnızca petrolü çıkaran şirketlerle sınırlı tutulmayacak. Arjantin yönetimi projelere doğrudan veya dolaylı biçimde katılan hissedarların, yöneticilerin ve tedarikçilerin de yaptırım kapsamına alınmasını istiyor.

Bu yaklaşım Sea Lion projesinde görev alan servis şirketleri, ekipman sağlayıcıları ve finansman bağlantıları açısından yeni bir risk oluşturabilir. Milei ayrıca Kongre'ye ulusal egemenliğin korunmasına yönelik cezaları ağırlaştıracak yeni bir yasa tasarısı gönderecek.

Tierra del Fuego'da deniz üssü hamlesi

Ekonomik yaptırımlara askeri ve altyapısal adımlar da eşlik edecek. Arjantin yönetimi ülkenin güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde planlanan deniz üssünün geliştirilmesi için savunma kaynaklarının artırılacağını açıkladı.

Telekomünikasyon kapasitesinin güçlendirilmesi de paketin parçaları arasında bulunuyor. Hükümet bu adımlarla Güney Atlantik'teki deniz ve hava alanlarında daha güçlü bir stratejik varlık oluşturmayı hedefliyor.

Projenin petrol kapasitesi büyüyor

Sea Lion yalnızca siyasi değil, ekonomik ölçeği nedeniyle de Falkland Adaları tartışmasının merkezinde bulunuyor. İlk geliştirme aşamalarında kullanılacak Aoka Mizu adlı üretim ve depolama gemisinin günlük yaklaşık 55 bin varil petrol kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Projenin ortakları sonraki aşamaları hızlandırmak amacıyla ikinci bir üretim gemisi için de adım attı. Bu ilave kapasitenin devreye alınması halinde Sea Lion'ın üretim potansiyeline günlük 125 bin varile kadar yeni kapasite eklenebilecek.

İlk petrol için hedef 2028

Sea Lion projesinde sondaj çalışmalarının 2027'nin başında başlaması planlanıyor. Mevcut takvime göre sahadan ilk petrolün 2028'in ilk çeyreğinde çıkarılması hedefleniyor.

Bu nedenle Arjantin'in açıklamasındaki "önümüzdeki aylarda" vurgusu doğrudan ticari petrol üretiminin başlamasından ziyade projenin geliştirme ve saha hazırlıklarının ilerlemesine işaret ediyor. Falkland Adaları'nda kıyı üssü, liman ve çalışan konaklama altyapısına yönelik çalışmalar şimdiden yürütülüyor.

1982'deki savaşın ardından yeni cephe petrol oldu

Falkland Adaları İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak Londra'nın kontrolünde bulunurken Arjantin adalar üzerinde egemenlik iddiasını sürdürüyor. İki ülke bu anlaşmazlık nedeniyle 1982'de kısa ancak ağır kayıplara yol açan bir savaş yaşamıştı.

Milei daha önce Falkland sorununda diplomatik çözüm arayışını öne çıkarırken Sea Lion petrol projesindeki ilerleme Buenos Aires'in tonunu sertleştirdi. Yeni yaptırım ve savunma hamleleri, onlarca yıllık egemenlik tartışmasının bu kez petrol, yatırım ve enerji gelirleri üzerinden yeniden büyüdüğünü gösteriyor.