Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı gerçekleştirmedi. TCMB bu ay kritik bir toplantıya imza atacak. Uzun zamandır yüzde 37 olan politika faizinin düşüp düşmeyeceği sorgulanıyor. Vatandaşlar toplantı tarihini öğrenmek için ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.

Ekonomistler yıl bitmeden faizlerde mutlaka bir geri çekilme görüleceğini belirtirken bu düşüşün eylül ayında mı yoksa ekim ayında mı başlayacağı hakkında net bir ifade kullanmıyor.