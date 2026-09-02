Yerli helikopterle ekonomiye 35 milyar dolarlık katkı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen T625 GÖKBEY Helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü İlk Teslimat Töreni’nde yaptığı konuşmada, helikopter programlarının Türkiye ekonomisine katkısı ile savunma sanayiinde gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin helikopter ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasının ekonomiye önemli katkı sağladığını belirten Görgün, “Helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtik. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde” dedi.

Görgün, söz konusu rakamların yalnızca helikopter projeleri sayesinde Türkiye’de kalması sağlanan tutarı ifade ettiğini vurgulayarak, “Asıl kazanım ise bir zamanlar yurt dışından hazır almak zorunda olduğumuz platformları bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, modernize eden ve başka ülkelere ihraç eden bir sanayi yapısına sahip olmamızdır” ifadelerini kullandı.

(Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, FOTO: AA)

Proje hacmi 150 milyar doları aştı

Savunma sanayiindeki dönüşüme ilişkin rakamları da paylaşan Görgün, 2003 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığının çoğunluğu yurt dışı temin projesi olan 62 proje yürüttüğünü, bugün ise Savunma Sanayii Başkanlığının 1.486 projeyi eş zamanlı olarak yürüttüğünü bildirdi. Görgün, “23 yıl önce yaklaşık 7,4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 150 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiimizde yerlilik oranımız ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83’e yükseldi. Bu sayede 23 yıl önce bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapar hale geldik ve dünyanın 11. en büyük savunma ve havacılık ihracatçısı olduk. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 5 şirketimiz var” dedi.

200’ün üzerinde yerli firma helikopter projelerinde

GÖKBEY’in gelişim sürecine de değinen Görgün, helikopterin yaklaşık 3 bin saatlik uçuş testiyle yüksek teknik olgunluk seviyesine ulaştığını belirterek, “Yeni nesil, çift motorlu ve 6 ton sınıfındaki helikopterimiz, modern aviyonik mimarisi, gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ve esnek yapısıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirildi” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY ve onu takip eden milli helikopter projelerinin yerli sanayiye etkisine dikkati çeken Görgün, “Bugün GÖKBEY ve onu takip eden milli helikopter projelerimiz kapsamında 200’ün üzerinde yerli firmamız çalışıyor. Ana yüklenicimizden alt yüklenicilerimize, KOBİ’lerimizden araştırma kuruluşlarımıza kadar uzanan bu yapı, ülkemize kalıcı yetkinlikler kazandırıyor” dedi. Görgün, seri üretim kapasitesi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik konfigürasyonları ile bakım ve lojistik destek altyapısıyla GÖKBEY’i güçlü bir platform ailesi olarak geleceğe taşıdıklarını söyledi.

12 ATAK helikopteri ihraç edildi

Bugüne kadar gerçekleştirilen helikopter teslimatlarına ilişkin de bilgi veren Görgün, “Tüm kullanıcılarımız dikkate alındığında bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik” dedi.

Görgün, savunma sanayiinde üretim ve teslimatın süreklilik kazandığını belirterek, “Savunma sanayiimizde teslimat artık münferit bir başarı anı olmaktan çıktı. Platformlardan mühimmatlara, elektronik sistemlerden yazılımlara kadar üretimin ve teslimatın süreklilik kazandığı bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Emniyet'in GÖKBEY filosu büyüyecek

Teslimatla birlikte toplam sekizinci GÖKBEY’in, Emniyet Genel Müdürlüğünün ise ilk GÖKBEY helikopterinin hizmete sunulduğunu belirten Görgün, ikinci helikopterin de kısa süre içerisinde EGM envanterine kazandırılacağını bildirdi. Görgün, “Takip eden teslimatlarla Emniyet Teşkilatımızın GÖKBEY filosunu kademeli olarak büyütecek, kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenecek sistem ve ekipmanlarla platformun etkinliğini daha da artıracağız” dedi.

Görgün, eğitim, bakım, lojistik destek, ekipman entegrasyonu ve konfigürasyon geliştirme çalışmalarının da sürdürüleceğini belirterek, “Çünkü bizim için bir platformun teslim edilmesi sürecin sonu değil, yeni bir safhanın başlangıcıdır. Kullanıcımızdan aldığımız her geri bildirim yeni bir geliştirmeye, her görev tecrübesi daha ileri bir kabiliyete dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.