Mazota, benzine zam var mı, geldi mi? Akaryakıt fiyatları artacak mı?
Brent petrol 95 doları aştı. ABD-İran gerilimi tırmandıkça Brent petrol de coşuyor. Haliyle vatandaşlar akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bugün yine sıkça gelen sorular "Mazota, benzine zam var mı" şeklinde...
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Brent petrolün fırlaması araç sahiplerini endişelendiriyor. Bu hafta yükseliş yüzde 5'i geçerken mazota ve benzine zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.
Mazota, benzine zam var mı?
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre henüz mazota ve benzine zam yok. Fakat Brent petrolün düşmemesi durumunda zammın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
Öte yandan bu geceden itibaren otogaza 1 lira 9 kuruş zam bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ