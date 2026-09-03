Dünya Holding'den sermaye artırımı adımı

Dünya Holding A.Ş., sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Yönetim Kurulu 3 Eylül’de toplanarak, mevcut durumda 36 milyon 732 bin 299,63 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam 213 milyon 267 bin 700,37 TL artırılarak 250 milyon TL’ye çıkarılması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verdi.

Buna göre; sermaye artırımının 188 milyon 267 bin 700,37 TL’lik bölümünün bedelsiz, 25 milyon TL’lik bölümünün ise bedelli olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Şirket açıklamasında, bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak kaynağın “Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabından karşılanacağı belirtildi.

Bedelli artırımında pay sahipleri öncelikli

Dünya Holding'in bedelli sermaye artırımı ise 25 milyon TL nominal tutarda gerçekleştirilecek. Bedelli artırım kapsamında mevcut pay sahiplerine yeni pay alma hakkı tanınacak.

Şirket, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL kullanım fiyatıyla kullandırılmasına karar verdi. Rüçhan hakkı kullanım oranı ise yüzde 68,05999 olarak belirlendi.

Kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde, söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.’de 2 iş günü süreyle satışa sunulacağı, ardından kalan payların iptal edileceği bildirildi.

Kayıtlı sermaye tavanı 1,25 milyar TL

Öte yandan, Dünya Holding'in 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 250 milyon TL’ye yükseltildi.