30 yıllık indirim devi kepenk indiriyor: Son mağazalarda tasfiye başladı

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1993 yılında İngiltere’nin East Midlands bölgesinde kurulan Leading Labels, Calvin Klein, Wrangler ve Crew Clothing gibi markaları indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyordu. Bir dönem 30 mağazaya ulaşan zincir, Mayıs 2026’da yönetime devredilmesinin ardından faaliyetlerini sonlandırma sürecine girdi.

İngiltere’de şirket kayıt ve tasfiye işlemlerini yürüten Companies House, mart ayında şirketin sicilden silinerek feshedileceğine ilişkin bildirim yayımladı. Sektör yayınlarından Drapers’ın aktardığı kayıtlarda, şirketin Kasım 2025’ten bu yana vadesi geçmiş borçlarının bulunduğu, bazı borçların ise 2024’e uzandığı belirtildi.

Şubeler stok bittikçe kapanacak

Şirketin tasfiye sürecini yürütmek üzere XL Business Solutions Limited’den Jeremy Bleazard, 26 Mayıs’ta tasfiye memuru olarak atandı.

Carlisle, Norwich, Evesham ve Ipswich’in de aralarında bulunduğu 15 şubede kalan ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı. Mağazalar, stokların tükenmesinin ardından kademeli olarak kalıcı biçimde kapanacak.

Tasfiye satışları için oluşturulan internet sitesinde, indirimlerin süreç ilerledikçe artabileceği ancak bilinen markaların, ürün çeşitlerinin ve beden seçeneklerinin kısa sürede tükenebileceği uyarısı yapıldı. Leading Labels, fiziksel mağazaların yanı sıra internet sitesi üzerinden de kalan stoklarını satıyor.

Şirket, yaşadığı finansal sorunların nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı. Artan işletme maliyetleri ve yüksek enflasyonun, outlet mağazalarının fiyat avantajını azaltarak perakende zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.