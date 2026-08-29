Havacılık sektöründe iflas dalgası büyüyor: Yatırım devinin dosyası yeniden açıldı

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Jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve yükselen işletme giderleri, havacılık sektöründeki şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. 2026’nın ilk yarısında çok sayıda küçük ve orta ölçekli hava yolu iflas başvurusunda bulunurken bazı şirketler faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Sektördeki iflas dalgasının son halkalarından biri, bazı futbol kulüpleriyle düşük maliyetli hava yollarına yaptığı yatırımlarla tanınan Miami merkezli 777 Partners oldu.

Dosya Florida’dan Teksas’a taşındı

777 Partners, 16 Temmuz 2026’da Florida Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne Chapter 11 kapsamında başvurdu. Şirket daha sonra kendisine karşı başlatılan zorunlu Chapter 7 tasfiye sürecinin Florida’dan Teksas’a taşınması talebinde bulundu.

Davaya bakan Miami’deki hâkim, Teksas’ın dosyanın yönetilmesi açısından daha uygun bir yargı alanı olduğuna karar verdi. Bu gelişme, 777 Partners’ın 8,6 milyon doları aşan borçlu finansmanından yararlanmasının önünü açarken Miami’deki tasfiye talebini de geçici olarak durdurdu.

Ancak şirket üzerindeki baskı sona ermedi. 777 Partners’ın, farklı eyaletlerde alacaklılar tarafından açıldığı belirtilen 23’ten fazla iflas dosyasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Havayolu yatırımları iflasla sonuçlandı

Josh Wander ve Stephen Pasko tarafından 2005’te kurulan 777 Partners, önce Avrupa’daki bazı futbol kulüplerine, ardından düşük maliyetli havayollarına yatırım yaptı. Şirketin desteklediği Avustralyalı Bonza ile Kanadalı Flair Airlines son iki yılda iflas sürecine girdi.

Firma hukuki sorunlarla da gündeme geldi. Şirketin kurucu ortağı Joshua Wander ile Mali İşler Direktörü Damien Alfalla’nın, Ekim 2025’te 500 milyon doları aşan dolandırıcılık iddiasıyla suçlandığı aktarıldı.

Çok sayıda havayolu faaliyetlerini durdurdu

Havacılık sektöründe 2026 boyunca art arda kapanma ve iflas haberleri geldi. Spirit Airlines, 2 Mayıs’ta kalan bütün uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini durdurdu. Daha önce iki kez Chapter 11 korumasına başvuran şirketin yükselen jet yakıtı fiyatları nedeniyle ayakta kalamadığı belirtildi.

Meksikalı Magnicharters uçuşlarını durdururken, Houston merkezli Starflite Aviation’ın işletme ruhsatı pilot eğitim kayıtlarına ilişkin iddialar nedeniyle iptal edildi. Slovenyalı charter hava yolu AlpAvia da mali sorunlar sonucu faaliyetlerine son verdi.

Arjantinli düşük maliyetli hava yolu Flybondi ise yüksek sayıdaki uçuş iptalleri nedeniyle Brezilya’da bilet satış yasağıyla karşılaştı. Mali ve operasyonel kriz yaşayan şirket, uçuşlarını eylül ortasına kadar yeniden başlatmayı planladığını açıkladı.