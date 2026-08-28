Kredi faizlerinde pazartesi indirimi: Kamu bankaları 2-3 puan düşürecek

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Kredi kullanmayı planlayanları yakından ilgilendiren açıklama kamu bankalarından geldi. Merkez Bankası’nın hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başlamasıyla oluşan 3 puanlık düşüşün kredi faizlerine yansıtılması gündeme geldi. İş dünyasının indirim talebine kamu bankalarının genel müdürleri olumlu yanıt verdi.

Kamu bankalarında kredi faizleri düşüyor

Kamu bankaları, Merkez Bankası’nın bir haftalık repo ihalesindeki değişime uyum sağlayarak kredi faizlerini düşürmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalar, Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantının ardından geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın genel müdürleriyle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladığını ve faizin 3 puan düştüğünü söyledi. Bankacılık sektöründen bu indirimin ticari kredi faizlerine hızlı biçimde yansıtılmasını istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, genel müdürlerin talebe olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Kamu bankalarında faiz indiriminin pazartesi günü başlaması bekleniyor.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının pazartesiden itibaren harekete geçeceğini açıkladı. Arslan, faiz oranlarında yapılacak indirimin büyüklüğünü de paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

“Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını.”

Böylece kamu bankalarının tüm faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirim gündeme gelmiş oldu.

Merkez Bankası faizi 3 puan düşürdü

Faizlerdeki yeni hareketin arkasında Merkez Bankası’nın fonlama adımı bulunuyor. Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla faiz oranları 300 baz puan geriledi.

Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Merkez Bankası hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizle fonlamaya başladı. Böylece faiz 3 puan düşmüş oldu.

İş dünyasından bankalara “indirimi yansıtın” çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankacılık sektörünün söz konusu 3 puanlık indirimi vakit kaybetmeden ticari kredi faizlerine yansıtmasını talep ettiklerini söyledi.

Diyarbakır’daki görüşmede kamu bankalarının genel müdürlerinin bu talebe olumlu yanıt vermesi, kredi faizlerindeki düşüşün pazartesiden itibaren bankaların oranlarına yansımasının önünü açtı.