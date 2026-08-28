Yarım asırlık meyve suyu devi konkordatodan çıkıyor mu?

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Türkiye’nin yarım asrı aşan geçmişe sahip meyve suyu markalarından Aroma’nın konkordato davasında gözler eylül ayında yapılacak duruşmaya çevrildi. Duruk Ailesi’ne ait şirketin finansal sıkıntıları aşmak amacıyla başlattığı süreçte, konkordato komiser heyetinin taleplerinin karşılandığı ve şirketin kısa süre içinde konkordatodan çıkmasının planlandığı öğrenildi.

Aroma neden konkordato talep etti?

Meyve suyu sektörünün köklü şirketlerinden Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş., yaşadığı finansal sıkıntıları aşabilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu. Şirket için verilen bir yıllık geçici konkordato mühleti mart ayında doldu.

Sürecin devam ettiği belirtilirken, şirketin konkordato komiser heyetinin taleplerini yerine getirdiği ve kısa süre içerisinde konkordato sürecinden çıkmasının planlandığı kaydedildi.

Aroma konkordato davası ne zaman?

Davayı yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Aroma A.Ş. ile Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk hakkındaki konkordato sürecinin yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak belirledi.

Mahkemeden Aroma’nın alacaklılarına çağrı

Mahkeme, şirketten alacağını tahsil edemeyen taraf ve alacaklıların haklarını savunabilmeleri amacıyla davaya müdahil olabileceklerini bildirerek resmi katılım çağrısında bulundu.

9 Eylül’de yapılacak duruşma bu nedenle konkordato süreci açısından kritik önem taşıyor. Söz konusu oturumda Aroma’nın geleceğini belirleyecek nihai kararın çıkmasının beklendiği belirtildi.

Aroma konkordatodan çıkacak mı?

Aroma’nın konkordato sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirdiği ve kısa süre içinde konkordatodan çıkmasının planlandığı öğrenildi. Ancak sürece ilişkin mahkeme kararı henüz verilmiş değil. Bu nedenle gözler, 9 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.