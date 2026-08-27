Bir dönem sona erdi: KKM’de bakiye sıfırlandı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayımladı. Açıklanan verilerde en dikkat çekici gelişme, uzun süredir gerileyen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yaşandı.

2021 yılında uygulamaya alınan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan KKM’de bakiye sıfıra düştü. Böylece Kur Korumalı Mevduat uygulaması fiilen sona erdi.

KKM bakiyesi üç haftada 157 milyon liradan sıfıra indi

BDDK verilerine göre, üç hafta önce 157 milyon lira olan KKM bakiyesi, önce 51 milyon liraya, geçen hafta ise 4 milyon liraya geriledi. Bugün yayımlanan son verilerde bakiyenin tamamen sıfırlandığı görüldü.