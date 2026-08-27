Boeing geleceğin teknolojilerini satıyor: 20 yıl önceki hata yeniden gündemde

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Havacılık devi Boeing, 2005 yılında Kansas ve Oklahoma'daki ticari uçak operasyonlarını yatırım şirketi Onexe 900 milyon dolar karşılığında satmıştı. Bu operasyonlar daha sonra 737 gövdelerinin de üretildiği Spirit AeroSystems'e dönüştü.

Ancak Spirit'te yaşanan üretim ve kalite sorunları artınca Boeing, kontrolü yeniden sağlamak için şirketi 2025'te 4,7 milyar dolarlık hisse ödemesiyle geri aldı. Borçlar dahil anlaşmanın toplam değeri ise 8,3 milyar dolara ulaştı.

Boeing yeniden satış masasında

Şirket şimdi Wisk Aero, Insitu ve SkyGrid'i havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Archer Aviation'a satmaya hazırlanıyor. Üç şirket sırasıyla otonom hava taksileri, insansız hava araçları ve hava trafik yönetimi teknolojileri üzerinde çalışıyordu.

Ancak 20 yıl önce yapılan hatanın aksine Boeing bu kez şirketlerle bağını tamamen koparmayacak. Boeing Archer'dan hisse alarak, teknoloji paylaşım anlaşması sayesinde Wisk'in otonom uçuş teknolojilerine gelecekte de erişebilecek. Böylece gelecekte ihtiyaç duyabileceği teknolojiler üzerindeki haklarını da korumuş olacak.

Boeing neden satış yapıyor?

Boeing ana faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmak için şirketleri satışa çıkarırıken, havacılık devinin ikinci çeyrek gelirleri yıllık yüzde 8 artışla 24,6 milyar dolara ulaştı. Ticari uçak teslimatları da 171'e çıktı.

Boeing ayrıca çeyreği 6 bin 200'den fazla ticari uçağın bulunduğu 715 milyar dolarlık rekor sipariş birikimiyle tamamladı. Buna karşılık şirketin 20 milyar dolarlık nakit ve yatırımı karşısında 45,9 milyar dolar konsolide borcu bulunuyor. Bu nedenle Boeing, sermayesini hava taksileri ve insansız hava araçları yerine mevcut uçak üretimini artırmaya yöneltiyor.

20 yıl önceki hata tekrarlanacak mı?

Spirit örneğinde Boeing'in temel hatası, uçak üretimi açısından kritik bir operasyon üzerindeki kontrolünü kaybetmesiydi. Yeni satışlar doğrudan mevcut uçak üretimini etkilemese de, otonom uçuşun gelecekte kritik hale gelmesi Boeing için yine uzun vadeli bir risk olarak değerlendiriliyor.