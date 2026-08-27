Esnaf kredilerinde faiz desteği değişti: Oranlar düşürüldü

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Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar"ın ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı.

Düzenleme, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Faiz indirim oranları düşürüldü

Yeni düzenlemeyle esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerde standart faiz indirim oranı yüzde 50'den yüzde 40'a çekildi.

Yüzde 100 faiz indirimi uygulanan gruplarda destek oranı yüzde 80'e, yüzde 60 faiz indirimi uygulanan gruplarda ise yüzde 48'e düşürüldü.

Vergi borcu şartı getirildi

Kararla kredi kullanımında vergi borcuna ilişkin şartlar da düzenlendi.

Buna göre esnaf ve sanatkârların kredi kullanımı sırasında, en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekecek.

Borcu bulunanların ise söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma ya da taksitlendirme koşullarının bozulmamış bulunması şartını sağlaması gerekecek.