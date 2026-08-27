Eylülde faiz maratonu başlıyor: Fed, ECB ve Merkez Bankası kararları piyasaların yönünü belirleyecek

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Küresel ekonomide eylül ayı, para politikası açısından yılın en kritik dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) dahil çok sayıda merkez bankasının faiz toplantıları yatırımcıların radarına girdi.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yukarı taşıması ve enflasyon görünümünü yeniden bozması, merkez bankalarının faiz konusunda hareket alanını daraltıyor. Analistler, eylülde yalnızca açıklanacak faiz oranlarının değil, karar metinleri ve gelecek döneme ilişkin mesajların da piyasaların yönü açısından belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

Fed faiz kararı için beklentiler değişti

Eylül ayının en fazla takip edilecek kararlarından biri Fed'den gelecek. Yılın başında dünya genelinde hızlanan dezenflasyon süreci faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirmişti.

Ancak Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, bu tabloyu değiştirdi. Buna karşılık ABD'de enflasyonun hız kesmesi ve iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyalleri, Fed'e yönelik daha sert faiz beklentilerinin bir miktar azalmasını sağladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in eylül ayında politika faizini yüzde 63 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor. Bununla birlikte yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası için 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi

Avrupa'da ise gözler ECB'nin 10 Eylül'deki faiz kararına çevrildi. Haberde yer alan piyasa beklentilerine göre ECB'nin politika faizlerini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu beklentinin arkasında enflasyondaki yükseliş bulunuyor. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,9'a yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesindeydi.

İngiltere'de faizlerin sabit kalması bekleniyor

Eylül ayında Avrupa'nın diğer büyük merkez bankalarının kararları da yakından izlenecek. İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası para politikası kararlarını açıklayacak.

İngiltere Merkez Bankasının politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Ülkede temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9'a çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kuraklığın ilerleyen aylarda gıda fiyatları üzerinde ilave risk yaratabileceği de öngörülüyor.

Türkiye'de gözler 10 Eylül'de

Türkiye'de yatırımcıların odaklandığı tarih ise 10 Eylül 2026 olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu tarihte para politikası kararını açıklayacak.

Küresel merkez bankalarının aynı döneme denk gelen kararları nedeniyle eylül ayı; dolar, euro, altın, borsa ve tahvil piyasalarının seyri açısından kritik bir dönem olacak. Özellikle Fed ve ECB'den gelecek faiz kararlarının yanı sıra gelecek aylara ilişkin verilecek mesajlar, küresel risk iştahının yönünü belirleyecek.