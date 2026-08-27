Suriye’de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme

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Suriye’nin küresel finans sistemiyle yeniden bağlantı kurma sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Yıllarca devam eden yaptırımların ardından ülkede uluslararası kart sistemlerinin yeniden kullanılmasına yönelik ilk işlemler gerçekleştirildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da yeni dönemi bizzat yaptığı ödeme ile duyurdu. Şam’da Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Sufvat Reslan ile bir restorana giden eş-Şara, hesabı nakit yerine Visa kartıyla ödedi. 15 yıl aradan sonra ilk kez kredi kartıyla ödeme yapıldı.

Ahmed eş-Şara kredi kartını bizzat test etti

Başkent Şam’daki sembolik işlem, Suriye’nin uluslararası ödeme sistemlerine yeniden entegre olma girişiminin dikkat çeken adımlarından biri oldu.

Eş-Şara’nın restorandaki hesabı kredi kartıyla ödemesiyle birlikte ülkede uzun yıllar sonra uluslararası kredi kartı kullanımı yeniden gündeme geldi.

Suriye 1979’dan beri yaptırım listesindeydi

Gelişmenin arkasında ABD’nin Suriye’ye yönelik aldığı yeni karar bulunuyor. Haberde yer alan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’yi “terörü destekleyen ülkeler” listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı da Suriye’nin artık “Terör Listesindeki Hükümetlere Yönelik Yaptırımlar Yönetmeliği” kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını bildirdi. Suriye, 1979 yılından bu yana yaptırım listesinde bulunuyordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ABD’nin Suriye’yi 47 yıl sonra söz konusu listeden çıkarmasının, ülkenin dış dünyayla mali bağlantıları ve ekonomik ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri hızlandıracağını ifade etti.